Garanzie accessorie: scegliere quelle giuste in base al profilo di guida

Nel trattare tematiche come quella della polizza auto, si tende spesso a concentrare l’attenzione sull’Rc e sul premio finale, mettendo in secondo piano ciò che la completa: le garanzie accessorie, coperture sì facoltative, ma non trascurabili. Se scelte bene, riducono i rischi economici legati a furto, eventi meteo, danni al veicolo o controversie legali; se scelte male, aumentano le spese senza offrire protezione.

Il punto, quindi, non è aggiungere più garanzie possibile a casaccio, ma costruire una polizza che rispecchi il proprio profilo di guida: dove si parcheggia, quanti chilometri si fanno, quanto è esposta l’auto a urti o furti, quanto si è disposti a “mettere di tasca propria” in caso di sinistro. Bisogna però tener conto che le coperture accessorie possono diventare più o meno convenienti in base a diversi fattori, sia esterni, come nuove leggi, che interni, come le caratteristiche del profilo di guida.

Per capire meglio quali garanzie possano fare al caso proprio, il primo passo utile da compiere è documentarsi. Di guide online ce ne sono tantissime come ad esempio quella alla pagina https://www.assicurazione.it/guide/furto-e-incendio.html, specifica su tutto ciò che è importante sapere in materia di polizze furto e incendio, una delle più diffuse. Vediamo cos’altro c’è di interessante sull’argomento.

Chi guida e parcheggia in città

Se l’auto vive soprattutto in ambito urbano, il rischio non è solo l’incidente. Il problema più frequente, per molti, è legato alla sosta: parcheggi in strada, box condivisi, aree non videosorvegliate, piccoli urti da manovra o danni che si scoprono a posteriori. Per casi come questo la garanzia furto e incendio può essere un’ottima protezione, soprattutto se il veicolo ha ancora un valore commerciale importante o se viene lasciato spesso all’aperto.

Solitamente, conviene ragionare in termini di probabilità e impatto: il furto totale è un evento meno frequente di un danno da urto, ma quando accade è economicamente pesantissimo. Può avere senso anche valutare l’assistenza stradale, perché il guasto o la batteria a terra non sono poi così rari, e il costo di un traino può rivelarsi davvero salato senza coperture adeguate.

Chi fa molti chilometri

Quando si percorrono molti chilometri per lavoro o per altre ragioni, cambia la logica della polizza. A parità di stile di guida, aumenta l’esposizione statistica agli imprevisti: banalmente, più tempo si passa su strada, più è probabile imbattersi in eventi che generano spese impreviste. La prima garanzia a cui pensare è l’assistenza stradale, perché trasforma un potenziale costo variabile e imprevedibile in una quota annua fissa e garantita.

Può essere utile anche la tutela legale, soprattutto quando si vuole evitare che una contestazione su responsabilità, danni o rimborsi si trasformi in una gestione lunga e costosa. Non è una garanzia che si attiva spesso, ma quando serve può incidere molto sul bilancio, visto che la sua utilità cresce con l’aumento della complessità dei sinistri e con la frequenza d’uso del veicolo.

Neopatentati, auto nuove e auto vecchie

Un neopatentato, in genere, ha un rischio più alto di piccoli urti e danni da manovra. In questo caso è utile valutare garanzie che coprono i danni al proprio veicolo. Ma per un’auto vecchia e di poco valore, forse, potrebbe non essere la scelta più intelligente, in ottica di protezione dai danni.

Con un’auto nuova o di alto valore, invece, furto e incendio non sono utili solo per il rischio di sottrazione, ma perché il danno economico potenziale può essere molto elevato. Ma anche in questo caso, l’effettiva convenienza della copertura dipende da ciò che è scritto nel contratto: limiti, esclusioni e modalità di rimborso possono variare molto tra varie compagnie.

In tutti i casi, la scelta migliore è quella che resta coerente col profilo di guida nel tempo, perché la vera convenienza non sta nel “collezionare” garanzie, ma nello scegliere quelle che, quando servono, proteggano davvero.