Fontane cittadine senza acqua, stanziati 430mila euro per il ripristino degli impianti

di Marisa Fava

Le fontane monumentali di Salerno, simboli urbani spesso legati alla storia e all’identità dei quartieri, da tempo risultano inattive. Una condizione diffusa che potrebbe però cambiare nei prossimi mesi.

La società che gestisce il servizio idrico cittadino, ha infatti avviato una procedura pubblica per individuare un operatore a cui affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti.

L’iniziativa riguarda in modo specifico le fontane artistico-monumentali presenti sul territorio comunale e comprende anche il successivo servizio di conduzione e manutenzione ordinaria. Il valore complessivo dell’operazione è pari a circa 430mila euro.

Si tratta di un passaggio significativo dopo anni di tentativi non andati a buon fine per restituire decoro e funzionalità a queste opere. L’obiettivo è quello di affidarsi a una ditta esterna specializzata, capace di intervenire sia sul piano tecnico che gestionale.

Il ripristino delle fontane rappresenterebbe non solo un miglioramento estetico, ma anche un segnale di attenzione verso il patrimonio urbano e la qualità degli spazi pubblici, contribuendo a valorizzare aree centrali e periferiche della città.