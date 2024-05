Salerno, guasto alla fontanella d’acqua sul Lungomare

di Antonio Jr. Orrico

Un guasto che non si riesce a riparare e che è ormai in corso da vario tempo. A Salerno, da almeno quarantott’ore, come segnalato e documentato tramite fotografia nella giornata di ieri da un abitante del luogo, la fontanella d’acqua situata di fronte alle Poste centrali zampilla senza soluzione di continuità. La fontanella si trova sul Lungomare, all’altezza del palazzo delle Poste.

Vi sono già state molte sollecitazioni e pressioni per intervenire nel tempo più breve e nel miglior modo possibile. Infatti, il problema è rappresentato soprattutto dallo spreco d’acqua inutile che si intercorre ormai da due giorni, e che rappresenta un vero e proprio problema per tutta la popolazione di Salerno e per la sua rete idrica.