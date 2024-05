Covid e problemi al Cuore, il vaccino può allungare la vita: lo studio

di Rita Milione

Hai problemi al Cuore? Da uno studio è emerso che le persone che hanno effettuato il vaccino contro il Covid-19 hanno una probabilità maggiore di vivere più lungo rispetto ai non vaccinati, riducendo il tasso di mortalità per tutte le cause.

Lo studio

Lo studio ha misurato i benefici nelle persone con insufficienza cardiaca: dall’analisi, su quasi 150.000 pazienti, è emerso che le persone vaccinate contro il Covid-19 hanno una probabilità maggiore dell’82% di vivere più lungo rispetto ai non vaccinati, riducendo il tasso di mortalità per tutte le cause. I pazienti vaccinati hanno mostrato l’82% delle probabilità in meno di morire per tutte le cause rispetto ai non vaccinati. Anche il rischio di essere ospedalizzati per insufficienza cardiaca è apparso minore, quasi dimezzato (del 47% in meno), e quello di contrarre il coronavirus inferiore del 13%.

Durante i sei mesi di osservazione, essersi sottoposti al vaccino contro il Covid-19 ha ridotto anche il rischio di essere ricoverati per insufficienza cardiaca, oltre a determinare una minore probabilità di contrarre l’infezione. Questo studio, spiegano gli autori, è il primo a mostrare un chiaro beneficio della vaccinazione sulle persone affette da insufficienza cardiaca, un problema che riguarda oltre 64 milioni di persone in tutto il mondo.