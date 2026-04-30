Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico rallentato in direzione nord

di Marisa Fava

Disagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica.

Disagi alla circolazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove nella giornata di oggi, 30 aprile 2026, si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in direzione nord.

Traffico rallentato sull’A2

Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro avrebbe coinvolto uno o più veicoli, provocando rallentamenti e code nel tratto interessato.

La circolazione risulta particolarmente difficoltosa per gli automobilisti in transito, con possibili disagi lungo una delle principali arterie di collegamento della provincia di Salerno.

Soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati sia nella gestione della viabilità sia nelle attività necessarie a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle eventuali persone coinvolte né sulle condizioni di possibili feriti.

Situazione in aggiornamento

Gli automobilisti diretti verso nord sono invitati a prestare la massima attenzione e a tenere conto dei possibili rallentamenti nel tratto tra Campagna ed Eboli.

La situazione resta in aggiornamento in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.