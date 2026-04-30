Eboli, controlli sulla fascia costiera: Daspo urbano per due donne
Operazione di Polizia Municipale e Carabinieri sulla fascia costiera per sicurezza e decoro
Prosegue il monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e decoro urbano.
Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio a Eboli, in particolare lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, dove nelle ultime ore sono stati intensificati i servizi di vigilanza.
Controlli interforze sul territorio
Le operazioni sono state condotte dalla Polizia Municipale in collaborazione con i Carabinieri, impegnati in un’attenta attività di monitoraggio finalizzata a garantire sicurezza e decoro urbano.
Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato due donne dedite all’attività di prostituzione. Nei loro confronti è stato adottato un provvedimento di Daspo urbano.
Obiettivo sicurezza e decoro
L’azione rientra in un più ampio piano di presidio del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e sensibili.
Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità e migliorare la vivibilità delle zone interessate.