Salerno, malore in via Dalmazia: muore un uomo nei pressi della Cittadella Giudiziaria

di Marisa Fava

Dramma nel centro di Salerno: inutili i soccorsi, traffico rallentato nella zona.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Salerno, dove un uomo di circa 60 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso in via Dalmazia, nei pressi della Cittadella Giudiziaria.

I soccorsi

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Rossa, un’automedica e la Polizia Municipale.

I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Traffico rallentato in centro

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha causato rallentamenti e disagi al traffico nelle principali arterie del centro.

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per regolare la circolazione e garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sull’importanza della tempestività dei soccorsi in caso di emergenze sanitarie improvvise.