Roscigno Vecchia, torna la Festa dell’Asparago Selvatico: tre giorni tra sapori e tradizione

di Marisa Fava

Dall’1 al 3 maggio 2026 nel borgo cilentano la XV edizione dell’evento dedicato all’asparago selvatico, tra gastronomia, musica e attività per famiglie.

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Festa dell’Asparago Selvatico di Roscigno Vecchia, in programma dall’1 al 3 maggio 2026 in Piazza Giovanni Nicotera.

Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione unisce tradizione gastronomica, cultura e intrattenimento, attirando visitatori da tutta la Campania.

Stand gastronomici e prodotti tipici

Gli stand saranno aperti ogni giorno a partire dalle ore 13:00, offrendo un ricco percorso enogastronomico interamente dedicato all’asparago selvatico.

Tra le specialità proposte: antipasti, primi, secondi, pizzette e zeppole, accompagnati da prodotti tipici locali e vini del territorio cilentano.

Musica e tradizione popolare

Ad animare le serate saranno concerti e gruppi popolari, per un’esperienza che celebra le radici culturali e musicali del territorio.

Laboratori didattici e attività per famiglie

Novità dell’edizione 2026 è il Laboratorio Didattico Archeologico, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le attività, pensate per bambini e famiglie, includono:

Scavo archeologico simulato

Laboratorio di ceramica

Visita virtuale del sito archeologico di Monte Pruno

Gioco interattivo “L’archeologo risponde”

Un’occasione per avvicinarsi alla storia dell’antica Roscigno e del territorio cilentano in modo coinvolgente e educativo.

Informazioni utili

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre le degustazioni sono disponibili tramite ticket.

Da segnalare un’importante indicazione logistica: l’accesso al borgo di Roscigno Vecchia è consentito esclusivamente alle autovetture d’epoca.

Tre giorni tra natura, cultura e tradizione gastronomica: la Festa dell’Asparago Selvatico si conferma un evento imperdibile per riscoprire le eccellenze del Cilento.