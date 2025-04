Baronissi celebra il Made in Italy: convegno, premiazioni e degustazioni per valorizzare le eccellenze della Valle dell’Irno

di Redazione ZON

Un grande evento dedicato al valore identitario, culturale ed economico del Made in Italy si terrà mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, sarà protagonista il convegno “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’iniziativa mira a mettere in luce il ruolo strategico delle imprese locali nello sviluppo economico e culturale del Paese, dando spazio alle aziende dei comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano: realtà che intrecciano tradizione e innovazione, mantenendo viva l’eccellenza italiana.

«Le nostre imprese, in particolare nel settore agroalimentare, sono veri e propri presidi culturali ed economici – ha dichiarato la Sindaca di Baronissi, Anna Petta –. Vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e imprenditori per costruire un futuro radicato nei valori autentici del nostro Paese».

Il programma prevede interventi di rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria e del mondo accademico, tra cui Federcorm Tur Salerno, Confcooperative Campania, CNA Salerno, Aepi, Unimpresa Campania e il Dipartimento DISA-MIS dell’Università. Ernesto Pappalardo, giornalista economico, offrirà una riflessione sullo scenario attuale, mentre le conclusioni saranno affidate a Claudio Pisapia, Direttore Generale di Culturitalia, e a Nicola Marco Fabozzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«La promozione del Made in Italy – sottolinea Pisapia – è cultura, paesaggio, formazione, identità. Solo attraverso una consapevolezza diffusa riusciremo a dare piena dignità e forza alle nostre produzioni».

Il Presidente della Fondazione Super Sud, Giovanni D’Avenia, ha evidenziato l’importanza di strategie a medio-lungo termine che valorizzino imprese e territori in modo integrato, puntando su identità, economia e formazione.

A chiudere l’evento, alle ore 19.00, la premiazione delle imprese della Valle dell’Irno, un riconoscimento simbolico al lavoro e al sacrificio quotidiano che alimentano il prestigio del Made in Italy. Seguirà una degustazione enogastronomica dei prodotti tipici locali, per celebrare il connubio perfetto tra territorio e qualità.