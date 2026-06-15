Irno Comix & Games 2026 a Baronissi: due giorni tra fumetti, cosplay e videogiochi

di Marisa Fava

Baronissi si prepara ad accogliere una nuova edizione di Irno Comix & Games, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del cosplay, dei videogiochi e della cultura pop.

L’evento è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 presso il Parco della Rinascita, che per due giorni diventerà punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi provenienti da tutta la Valle dell’Irno e dalla Campania.

Fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop

La manifestazione proporrà un ricco programma di attività, stand espositivi, aree tematiche, intrattenimento e momenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Irno Comix & Games si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del panorama nerd e geek campano, capace di unire generazioni diverse attraverso la passione per il fumetto, il gioco, l’immaginario fantasy e l’intrattenimento pop.

Ospiti speciali e meet and greet

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno anche i doppiatori Jolanda Granato, Renato Novara e Claudio Moneta, pronti a incontrare il pubblico attraverso momenti dedicati, racconti dal dietro le quinte e sessioni speciali per i fan.

La presenza degli ospiti rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, offrendo agli appassionati la possibilità di conoscere da vicino alcune delle voci più amate del mondo dell’animazione, dei videogiochi e della cultura pop.

Grande attesa per la Gara Cosplay

Tra gli appuntamenti simbolo di Irno Comix & Games 2026 torna la Gara Cosplay, che vedrà sul palco cosplayer provenienti da tutta la Campania.

I partecipanti interpreteranno personaggi ispirati ad anime, manga, fumetti, videogiochi, serie TV e cinema, mettendo in mostra creatività, abilità sartoriale, cura dei dettagli e capacità interpretative davanti alla giuria e al pubblico.

Le iscrizioni alla gara saranno aperte fino a 30 minuti prima dell’inizio della competizione, direttamente presso il punto accoglienza.

I premi in palio

La partecipazione è aperta a singoli e gruppi. Per i vincitori sono previsti diversi premi:

primo classificato: buono Amazon da 100 euro;

buono Amazon da 100 euro; secondo classificato: buono viaggio offerto da Irno Viaggi;

buono viaggio offerto da Irno Viaggi; terzo classificato: gioco da tavolo a sorpresa.

L’appuntamento con Irno Comix & Games 2026 è dunque fissato per il 20 e 21 giugno al Parco della Rinascita di Baronissi, con ingresso gratuito e un programma pensato per trasformare la città in un grande spazio dedicato al divertimento, alla fantasia e alla cultura pop.