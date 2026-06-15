Baronissi celebra la Giornata Mondiale dello Yoga al Parco Melissa Bassi

di Marisa Fava

Baronissi celebra la Giornata Mondiale dello Yoga con un appuntamento dedicato al benessere, alla condivisione e alla pratica all’aria aperta.

L’iniziativa è in programma sabato 21 giugno, alle ore 9.30, presso il Parco Melissa Bassi di Baronissi.

Lezione di yoga con arpa dal vivo

Per l’occasione è prevista una lezione di yoga con arpa, aperta a tutti e pensata per un livello open. L’incontro permetterà ai partecipanti di praticare insieme questa disciplina millenaria, accompagnati dal suono dal vivo dell’arpa.

L’evento si inserisce nell’ambito della XII Giornata Mondiale dello Yoga ed è promosso da ASD-APS Accademia Sportiva Salernitana, con il patrocinio del Comune di Baronissi e la collaborazione di diverse realtà del territorio.

Un momento di benessere e partecipazione

La mattinata sarà un’occasione per avvicinarsi allo yoga, riscoprire il contatto con il corpo e vivere un momento di equilibrio e serenità in uno degli spazi verdi della città.

L’appuntamento è aperto a quanti desiderano partecipare e condividere un’esperienza dedicata al benessere psicofisico, alla natura e alla socialità.