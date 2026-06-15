Weekend sotto le stelle a Salerno e provincia: due appuntamenti con il Centro Astronomico “Neil Armstrong”

di Marisa Fava

Un fine settimana dedicato all’osservazione del cielo, alla natura e ai sapori del territorio. Il Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA), in collaborazione con associazioni ed enti locali, propone due appuntamenti speciali in programma il 19 e 20 giugno 2026 tra la Valle dell’Irno e il Cilento.

Le iniziative, aperte ad appassionati e curiosi, uniranno escursioni naturalistiche, degustazioni di prodotti tipici e osservazioni astronomiche guidate attraverso i telescopi messi a disposizione dagli organizzatori.

Sotto le stelle a Diecimare

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno presso l’Oasi Diecimare, in località Breccelle a Cava de’ Tirreni.

A partire dalle ore 19 i partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata al tramonto immersi nella natura dell’oasi, seguita da degustazioni gastronomiche al chiaro di luna curate dalla struttura ospitante.

Dalle ore 21.30 spazio all’osservazione del cielo con i telescopi del CANA, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della Luna e delle meraviglie del cielo estivo.

La partecipazione prevede un contributo ed è obbligatoria la prenotazione.

Trekking tra terra, cielo e mare nel Cilento

Sabato 20 giugno l’attenzione si sposterà nel Cilento, nella suggestiva cornice del Pianoro di Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro.

L’iniziativa, organizzata dal CAI – Sezione Monte Bulgheria, dal CANA e dall’Associazione Astrofili Cilentani, prenderà il via alle ore 15.30 con un trekking storico, naturalistico e scientifico che partirà dal Cenobio bizantino di San Giovanni Battista.

L’escursione accompagnerà i partecipanti fino al tramonto, quando il gruppo raggiungerà il celebre belvedere di Ciolandrea, uno dei punti panoramici più suggestivi del Cilento.

Dalle ore 20.30 i telescopi del CANA e dell’Associazione Astrofili Cilentani saranno a disposizione gratuitamente per osservare la Luna e il cielo estivo. Al termine del percorso saranno inoltre disponibili degustazioni di prodotti tipici locali.

Come partecipare

Per l’evento dell’Oasi Diecimare le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero 380 658 9775 oppure attraverso i canali social della struttura.

Per l’escursione di Ciolandrea, patrocinata dal Comune di San Giovanni a Piro, informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 333 325 7727. Le adesioni dovranno essere effettuate entro le ore 20 del 19 giugno.

Due occasioni per vivere il territorio da una prospettiva diversa, tra natura, astronomia e valorizzazione delle eccellenze locali, sotto il cielo stellato della provincia di Salerno.