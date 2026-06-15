Campionato Nazionale di Nuoto CSI, ottimi risultati per gli atleti guidati da Varese e Liguori

di Marisa Fava

Si è svolto il 22° Campionato Nazionale di Nuoto del circuito CSI, appuntamento che ha visto protagonisti diversi atleti impegnati nelle finali delle varie specialità.

La squadra, guidata dall’allenatore capo Franco Varese e dall’aiuto allenatore Anna Liguori, ha ottenuto risultati di grande rilievo, conquistando medaglie e piazzamenti importanti nelle gare disputate.

I risultati nelle finali

Nei 50 dorso, buone prestazioni per Mastromarino Vanda, che ha chiuso in 44”92, per Pisaturo Sofia, al traguardo in 36”19, e per Caterino Roberto, che ha fermato il cronometro su 40”75.

Grande soddisfazione nei 50 rana, dove Pappalardo Nicole ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 39”83. Sul podio anche Pappalardo Luca, argento con 47”49. In gara anche Memoli Claudio Javier, che ha concluso in 44”71.

Nei 100 dorso, ancora un podio per Caterino Roberto, che ha ottenuto la medaglia d’argento con il tempo di 1’24”59.

Medaglie anche nei 100 rana e nei 200 misti

Nella finale dei 100 rana, Pappalardo Nicole ha conquistato il bronzo con il tempo di 1’30”54, dopo un passaggio a 42”96. Bronzo anche per Pisaturo Sofia, che ha chiuso in 1’29”53, con passaggio a 43”28.

Nella stessa specialità, Pappalardo Luca ha terminato la prova in 1’53”06, con passaggio a 53”79, mentre Memoli Claudio Javier ha chiuso in 1’43”81, con passaggio a 47”82.

Altro risultato importante nei 200 misti, dove Mastromarino Vanda ha conquistato la medaglia di bronzo con il tempo di 3’32”46.

Un bilancio positivo per la squadra

Il bilancio della partecipazione al Campionato Nazionale di Nuoto CSI è dunque estremamente positivo. Gli atleti hanno dimostrato impegno, determinazione e qualità tecnica, portando a casa medaglie preziose e confermando il buon lavoro svolto quotidianamente in vasca.

Risultati che premiano non solo i singoli nuotatori, ma anche il lavoro dello staff tecnico, composto dall’allenatore capo Franco Varese e dall’aiuto allenatore Anna Liguori.