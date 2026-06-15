Salerno Letteratura, il programma del 16 giugno: una giornata tra libri, incontri e musica
Giornata ricca di appuntamenti tra libri, incontri, musica e riflessioni sul presente: nel programma anche Serena Bortone, Gianni Riotta, Vittorio Lingiardi e Stefano Giuliano Quintet
Prosegue Salerno Letteratura con una nuova giornata ricca di appuntamenti, in programma martedì 16 giugno, tra incontri con autori, presentazioni, riflessioni sul presente, poesia, teatro, geopolitica e musica.
Il programma prenderà il via alle 9.30 con la Summer School Scrittura al Museo Diocesano, a cura di Linda Barone e Arianna Lombardo. Alla stessa ora, a Palazzo Fruscione, spazio a Tempo Video, a cura di Roberto Pisapia.
Gli incontri del pomeriggio
Nel pomeriggio, alle 18, a Palazzo Fruscione, Luisa Merloni presenterà Piccolo manuale di comicità femminista, edito da Einaudi. L’incontro sarà condotto da Daria Limatola e Barbara Cangiano.
Alle 18.30, all’Addolorata, sarà la volta di Gianni Riotta, autore di Generose anime di eroi, pubblicato da Mondadori. Conduce Gennaro Carillo.
Alle 19, diversi appuntamenti animeranno i luoghi del festival. A Palazzo Fruscione, Riccardo Maisano presenterà la sua cura dell’Odissea, in dialogo con Anna Rotunno. All’Arco Catalano, Carmen Gallo parlerà di Procne Machine, con introduzione di Giovanna Pace.
Sempre alle 19, a Largo Pomona, Eduardo Savarese presenterà Una piccola luce, con Corrado De Rosa. Al Museo della Scuola Medica Salernitana, Marianna Esposito discuterà di Gli spazi di mezzo. Pratiche e politiche dei corpi, con Monica Trotta.
Don Peppe Diana, Lingiardi e l’arte civile
Alle 19.30, nell’Atrio del Duomo, Antonio Mattone presenterà Il casalese di Dio, insieme a Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno. Conduce Rosario Pellegrino. Il volume ripercorre la figura di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe.
In contemporanea, al Museo Diocesano, Vittorio Lingiardi presenterà Farsi male. Variazioni sul masochismo, nell’incontro “Il sabotatore interno. I masochismi secondo Lingiardi”, condotto da Gennaro Carillo.
Alla stessa ora, a Palazzo Fruscione, Giorgio Rizzo sarà protagonista di un incontro-performance dedicato a Il Velo, con Giada Trebeschi.
Teatro, Cicerone e geopolitica
Alle 20, al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Roberto D’Avascio e Annamaria Sapienza presenteranno Harold Pinter. Il teatro del potere, il potere del teatro, con Linda Barone.
All’Arco Catalano, Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo presenteranno L’accusa di Cicerone, con Ester Cafarelli. A Largo Pomona, Marco Ansaldo parlerà di Mare nero. Sei paesi, le leggende, la guerra, in dialogo con Giso Amendola.
Trevi, Schiavone e il dibattito sulla parola pubblica
Alle 20.45, nell’Atrio del Duomo, appuntamento con Emanuele Trevi e Aldo Schiavone, in conversazione con Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo. Introduce Corrado De Rosa.
L’incontro sarà dedicato a una riflessione sul linguaggio pubblico, sulla manipolazione delle parole, sulla polarizzazione del dibattito e sulla progressiva perdita delle sfumature nel confronto contemporaneo.
Scienza, musica e narrativa serale
Alle 21, all’Addolorata, Giovanni Covone presenterà La vita e le stelle. Viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo, in collaborazione con ANISN Sezione Campania. Conduce Rosanna Rosapepe.
Alla stessa ora, all’Arco Catalano, Claudio Bartolomeis e Diana Ronca saranno protagonisti dell’incontro in musica dedicato a Sì, ma… il lavoro vero?.
Alle 21.30, dal Bar Verdi, partirà la passeggiata narrativa “Salerno rima d’eterno: primo ’900, l’età dell’oro” con Carmine Mari.
A Largo Pomona, Alessandro Gori, noto come Lo Sgargabonzi, presenterà Vendo tiroide causa doppio regalo. Alla stessa ora, al Museo Diocesano, Serena Bortone presenterà Le dirimpettaie, con Francesca Salemme.
Gran finale con Miles Davis e gli Squallor
La giornata si chiuderà alle 22.30. Al Museo Diocesano è in programma l’omaggio a Miles Davis con lo Stefano Giuliano Quintet.
Alla stessa ora, a Largo Pomona, Alfonso Amendola e Carlo Pecoraro presenteranno Per sempre Squallor! Fenomenologia di una ghost band italiana, con Ermina Pellecchia.
Una giornata intensa per Salerno Letteratura, che conferma la sua vocazione a trasformare la città in un grande spazio di confronto culturale, tra memoria, attualità, letteratura e musica.