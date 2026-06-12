Sicurezza stradale, apre a Salerno il nuovo centro Alcolock autorizzato Zaldy

di Marisa Fava

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada, arriva anche a Salerno un punto di riferimento per l’installazione dell’Alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo in presenza di alcol nel respiro del conducente.

La novità riguarda i conducenti che sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza e ai quali è stato imposto l’obbligo di installare il dispositivo sul proprio veicolo. L’Alcolock consente infatti l’accensione del motore solo dopo aver verificato che il tasso alcolemico rilevato sia pari a zero.

Come funziona l’Alcolock

Il dispositivo è collegato al sistema di accensione dell’automobile e richiede al conducente di effettuare un test del respiro prima di poter avviare il motore. In caso di rilevazione di alcol superiore ai limiti consentiti, il veicolo non può essere messo in moto.

L’obbligo viene riportato direttamente sulla patente attraverso i codici specifici 68 e 69, introdotti dalle recenti modifiche normative.

Nasce a Salerno un nuovo centro autorizzato

A colmare il vuoto presente sul territorio provinciale è OFFICINE VOTO, storica officina meccanica situata in Via Tommaso Caruto 14, a Salerno.

Dopo un percorso di formazione e certificazione, il titolare Amedeo Voto ha ottenuto l’autorizzazione a operare come Zaldy Alcolock Point, diventando centro ufficiale per l’installazione dei dispositivi in provincia di Salerno.

Zaldy è una delle due aziende autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla commercializzazione e installazione dei dispositivi Alcolock in Italia.

Le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada

La normativa prevede sanzioni differenziate in base al tasso alcolemico rilevato durante i controlli.

Tra 0,5 e 0,8 g/l sono previste sanzioni amministrative e la sospensione della patente.

Oltre 0,8 g/l si configura un reato penale con ammende fino a 6.000 euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente fino a due anni.

Oltre 1,5 g/l le pene diventano ancora più severe, con arresto da tre mesi a un anno, ammende fino a 12.000 euro e possibile revoca della patente.

Per i conducenti che superano la soglia di 0,8 g/l, il nuovo Codice della Strada prevede inoltre l’obbligo di installazione dell’Alcolock per poter tornare alla guida.

«Garantiamo un servizio rapido, a norma di legge e conforme alle richieste delle autorità. Vogliamo aiutare i conducenti a regolarizzare la propria posizione e a tornare alla guida in sicurezza», ha dichiarato Amedeo Voto.

L’apertura del nuovo centro autorizzato rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione di strumenti finalizzati alla prevenzione degli incidenti e alla promozione della sicurezza stradale sul territorio.