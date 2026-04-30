Battipaglia, auto distrutta dalle fiamme sulla Statale 18: indagini in corso
Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte. Accertamenti sulle cause dell’incendio
Notte di tensione a Battipaglia: una vettura incendiata nei pressi di un fast food lungo la SS18. Intervento dei Vigili del Fuoco.
Momenti di apprensione nella notte a Battipaglia, dove un’automobile è stata completamente distrutta da un incendio divampato lungo la Strada Statale 18, nei pressi di un noto punto di ristoro della zona.
L’intervento dei soccorsi
Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.
Accertamenti in corso
Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.
Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, ma non si segnalano, al momento, persone coinvolte.