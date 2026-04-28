Incendio sul raccordo Salerno–Avellino: autocarro in fiamme a Baronissi

di Marisa Fava

Momenti di apprensione questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dove un autocarro è stato interessato da un incendio durante la marcia.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 10:00 in direzione sud, all’altezza di Baronissi. Secondo le prime informazioni, il mezzo, un Iveco Stralis, avrebbe sviluppato improvvisamente delle fiamme, probabilmente partite dal vano motore, per cause ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei soccorsi

Il conducente, accortosi della situazione, è riuscito ad accostare il veicolo in sicurezza e a lanciare l’allarme, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo.

Traffico rallentato ma nessun ferito

L’intervento ha causato rallentamenti alla circolazione, ma la situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di messa in sicurezza.

Non si registrano feriti.