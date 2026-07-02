Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 luglio: Taylor nasconde un dramma, Brooke teme una nuova crisi con Ridge

di adminbackup

I nuovi episodi della celebre soap opera statunitense, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13:40 e disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, si preannunciano ricchi di colpi di scena e forti tensioni emotive per i protagonisti della Forrester Creations.

Ecco cosa succederà nella settimana dal 6 al 12 luglio.

Le anticipazioni di “Beautiful” dal 6 al 12 luglio

Steffy vede Taylor piangere e capisce subito che c’è qualcosa che non va. Anche se la madre cerca di minimizzare, la realtà è ben diversa: durante un viaggio in Europa ha scoperto di avere una grave e terminale insufficienza cardiaca.

Nel frattempo, Hope teme che il ritorno di Taylor a Los Angeles possa rovinare la ritrovata serenità tra Brooke e Ridge. Alla scogliera, intanto, Steffy cerca di godersi ogni momento con la madre, tra un impegno di lavoro e la vita quotidiana con Finn.

Il successo della linea “Bedroom” travolge la Forrester Creations e Brooke viene sommersa dalle richieste di interviste. La sua mente, però, è altrove: la donna è molto preoccupata per Hope e decide di affrontarla per capire cosa provi davvero per Finn. Le risposte rassicuranti della figlia non riescono a calmarla del tutto.

Sul fronte della famiglia Spencer, Katie cerca di convincere Will a lavorare alla Forrester, ma il ragazzo preferisce l’azienda di famiglia, la Spencer Publications.

Nel frattempo, Liam parla apertamente con Bill e lo spinge a fare chiarezza nei suoi sentimenti, ricordandogli che Katie è sempre stata il suo vero punto di riferimento.