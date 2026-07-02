Un Posto al Sole, anticipazioni del 2 luglio: Rosa vuole affrontare Eduardo, Stella finisce nel mirino di Grillo
La puntata di giovedì si preannuncia ricca di tensione: dopo le rivelazioni di Damiano, Rosa è pronta a chiedere spiegazioni al fratello, mentre il piano di vendetta di Grillo potrebbe mettere in serio pericolo Stella.
Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3, che nella puntata in onda giovedì 2 luglio promette nuovi sviluppi destinati a cambiare gli equilibri tra alcuni dei protagonisti più amati della serie.
Dopo gli eventi delle ultime puntate, le conseguenze della trappola fallita ai danni di Damiano ed Eduardo continuano a farsi sentire, alimentando tensioni e desiderio di rivalsa.
Rosa vuole un confronto con Eduardo
Le rivelazioni ricevute da Damiano lasciano Rosa profondamente scossa. La donna fatica ad accettare quanto ha scoperto sul conto del fratello e decide di affrontarlo direttamente per ottenere risposte e chiarire una situazione che rischia di incrinare definitivamente i rapporti familiari.
Il confronto tra i due si preannuncia particolarmente acceso e potrebbe avere importanti ripercussioni nelle prossime puntate.
Grillo prepara la sua vendetta
Nel frattempo, Grillo non sembra disposto ad accettare il fallimento del proprio piano. Dopo essere stato ostacolato, l’uomo è determinato a regolare i conti e il suo desiderio di rivalsa potrebbe coinvolgere una persona del tutto estranea agli ultimi eventi.
A rischiare maggiormente sarà Stella, che potrebbe ritrovarsi coinvolta in una situazione particolarmente delicata.
Diego si apre con Raffaele
Spazio anche alle vicende personali di Diego, ancora alle prese con dubbi e difficoltà sul piano sentimentale.
Il giovane troverà in Raffaele un punto di riferimento importante e sceglierà di confidarsi con lui, raccontando le proprie preoccupazioni e cercando un consiglio in un momento di forte incertezza.
La puntata del 2 luglio si preannuncia quindi ricca di emozioni, con nuovi confronti, tensioni e sviluppi che potrebbero influenzare il futuro di diversi protagonisti della soap.