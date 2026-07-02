Ascolti TV 30 giugno 2026: Rai 1 domina con i Mondiali, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna quasi alla pari
La serata del 30 giugno premia Rai 1 grazie a "Notti Mondiali" e alla sfida dei Mondiali tra Francia e Svezia. Nell'access prime time continua il testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, separati da pochi decimali di share.
La sfida del prime time premia il calcio su Rai 1. Bene anche il film di Canale 5, mentre nell’access prime time il duello tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si decide per poche migliaia di spettatori.
La serata televisiva di martedì 30 giugno 2026 è stata dominata dai Mondiali di calcio. Rai 1 conquista il primato degli ascolti grazie allo speciale Notti Mondiali, seguito dalla diretta dell’incontro Francia-Svezia, che nella seconda parte della serata registra il risultato più alto dell’intera giornata televisiva.
Su Canale 5, invece, il film romantico Un amore come te si conferma la proposta più seguita della rete ammiraglia Mediaset, pur senza riuscire a impensierire la concorrenza di Rai 1.
Rai 1 al comando con i Mondiali
Ad aprire la serata è stato Notti Mondiali, il programma di approfondimento dedicato alla Coppa del Mondo condotto da Alessandro Antinelli, seguito da 2 milioni e 640 mila spettatori, pari al 16,9% di share.
Numeri ancora più importanti per la successiva diretta della sfida Francia-Svezia, che ha raccolto un pubblico ancora più ampio nel corso della seconda serata, raggiungendo il 32,2% di share.
Canale 5 si affida al cinema
Su Canale 5 il film Un amore come te, interpretato dall’attore turco Burak Özçivit, ha ottenuto 1 milione e 688 mila telespettatori, fermandosi al 13,8% di share.
Gli altri programmi della serata
Tra le altre reti generaliste:
- Italia 1 ottiene il 5,5% di share con la commedia Vi presento i nostri.
- Rai 3 registra il 5,2% con Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone.
- Rete 4 propone il classico Lo squalo, che conquista il 4,3% di share.
- Rai 2 si ferma al 3,9% con Storie al bivio di sera, condotto da Monica Setta.
- La7 totalizza il 3,4% con il film Destini incrociati.
- Nove registra il 3% con Semplicemente Persia – One Milf Show.
- Tv8 chiude il ciclo di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, che ottiene il 2,6% di share.
Access prime time: sfida sul filo tra De Martino e Gerry Scotti
Grande equilibrio anche nella fascia dell’access prime time.
Su Rai 1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raccoglie 3 milioni e 927 mila spettatori, pari al 23,3% di share.
Risponde Canale 5 con La Ruota della Fortuna, che con Gerry Scotti registra 3 milioni e 951 mila telespettatori e il 23,2% di share.
Un confronto estremamente equilibrato che conferma come i due programmi continuino a contendersi ogni sera la leadership della fascia che precede il prime time.