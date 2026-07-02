Temptation Island 2026, la seconda puntata: tensioni, falò rifiutati e nuove crisi tra le coppie

di adminbackup

La serata del 1° luglio regala nuovi colpi di scena: c’è chi evita il confronto, chi scopre rivelazioni inaspettate e chi arriva a chiedere il falò anticipato.

La seconda puntata di Temptation Island 2026, trasmessa su Canale 5 nella serata del 1° luglio, ha segnato un nuovo capitolo nel viaggio delle coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra confessioni sorprendenti, momenti di forte tensione e rapporti sempre più in bilico, il percorso nei due villaggi entra nel vivo.

Sabrina rifiuta il confronto con Giovanni

Uno dei momenti più attesi della puntata riguarda Sabrina e Giovanni. Dopo aver visto alcuni filmati della fidanzata sempre più vicina al single Lory, Giovanni decide di chiedere un falò di confronto anticipato.

La richiesta, però, non va a buon fine: Sabrina sceglie di non presentarsi all’incontro, mentre Giovanni decide di restare nel programma per proseguire l’esperienza e comprendere meglio l’evoluzione del loro rapporto.

Rosario e Alessandra, emergono nuovi retroscena

Non mancano le sorprese anche per Rosario e Alessandra. Durante la permanenza nel villaggio emerge infatti che Rosario aveva già conosciuto la tentatrice Giada prima dell’inizio del programma.

Nel corso della puntata il fidanzato racconta di averla frequentata in passato, circostanza che provoca la dura reazione di Alessandra. La ragazza, ferita anche da alcune dichiarazioni ascoltate nei filmati, decide di chiedere un falò di confronto anticipato.

Rosario, tuttavia, preferisce non accettare immediatamente il confronto, spiegando di voler utilizzare il tempo rimasto nel programma per capire meglio il futuro della loro relazione.

Soraya e Cristian sempre più distanti

Anche il rapporto tra Soraya e Cristian continua ad attraversare un momento delicato.

Soraya manifesta dubbi sul comportamento del compagno, ritenendolo poco coinvolto nella relazione sotto diversi aspetti della vita quotidiana. Nel frattempo cresce il feeling con il single Dimitri, con il quale instaura un dialogo sempre più intenso.

Cristian vive con difficoltà quanto sta accadendo e accusa il colpo, mentre Soraya rimane delusa dal fatto di non ricevere nuovi filmati sul comportamento del fidanzato durante il falò.

Gabriele perde il controllo dopo i video di Sara

Tra i protagonisti della serata anche Gabriele e Sara.

La vicinanza tra Sara e il single Andre diventa sempre più evidente e alcuni momenti condivisi fanno aumentare la tensione nel villaggio dei fidanzati.

La situazione porta Gabriele a una reazione impulsiva: tenta infatti di raggiungere il villaggio delle fidanzate, dando vita a un acceso momento di tensione. Una volta rientrato decide di chiedere un falò di confronto anticipato, lasciando aperto l’interrogativo su quale sarà la decisione di Sara nella prossima puntata.

Cosa aspettarsi dal prossimo appuntamento

La seconda puntata lascia diversi interrogativi ancora aperti. Il pubblico attende di conoscere l’esito delle richieste di falò avanzate dai protagonisti e di scoprire se le coppie riusciranno a superare le difficoltà emerse durante il percorso oppure se il viaggio nei sentimenti porterà a nuove rotture.