Porto di Salerno, il 5G accelera la digitalizzazione: monitoraggio in tempo reale e processi più efficienti

di adminbackup

La trasformazione digitale entra sempre più nel cuore delle attività portuali di Salerno. Il Salerno Container Terminal ha avviato un percorso di innovazione tecnologica basato su una rete privata 5G, pensata per rendere più efficienti le operazioni logistiche e migliorare il coordinamento delle attività all’interno dello scalo.

L’infrastruttura consente di gestire in maniera più avanzata le movimentazioni dei container, offrendo un controllo in tempo reale dei flussi e favorendo una maggiore integrazione tra i diversi sistemi operativi presenti nell’area portuale.

Tra le applicazioni già disponibili figurano l’automazione delle procedure ai punti di accesso del terminal e un sistema di comunicazione istantanea tra gli operatori impegnati sul campo e il centro di controllo, con ricadute positive sia sull’efficienza organizzativa sia sugli standard di sicurezza.

Secondo quanto evidenziato dal co-amministratore delegato di WindTre, Gianluca Corti, il progetto rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia 5G possa essere applicata ai processi industriali, trasformando la gestione delle infrastrutture strategiche e aprendo la strada a nuovi modelli operativi.

L’iniziativa conferma la crescente attenzione verso la digitalizzazione del porto di Salerno, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della logistica attraverso soluzioni innovative capaci di migliorare competitività, rapidità delle operazioni e qualità dei servizi.