Salerno, verso il primo Consiglio comunale: proclamazione degli eletti e seduta il 13 luglio
Domani è prevista la proclamazione dei consiglieri comunali. La prima seduta del nuovo Consiglio potrebbe tenersi lunedì 13 luglio.
Verso l’insediamento del nuovo Consiglio comunale
Si avvia alla conclusione l’iter successivo alle elezioni amministrative dello scorso maggio. Dopo il completamento delle operazioni della commissione elettorale centrale, nella giornata di mercoledì 1° luglio è prevista la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti.
Con la proclamazione degli eletti prenderà forma anche il percorso che porterà all’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Salerno.
Prima seduta prevista a metà luglio
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il sindaco Vincenzo De Luca sarebbe orientato a convocare la prima riunione del Consiglio comunale nella giornata di lunedì 13 luglio, anche se la data resta subordinata al completamento degli ultimi adempimenti amministrativi.
Le prime nomine dell’assemblea
Come previsto dalla normativa, la seduta inaugurale sarà presieduta dal consigliere risultato più votato fino all’elezione del presidente del Consiglio comunale.
Tra i nomi che vengono indicati per la futura presidenza dell’assemblea figurano quelli di Angelo Caramanno e Horace Di Carlo, sui quali saranno chiamati a esprimersi i consiglieri nel corso della prima riunione.
Le prossime ore saranno decisive per completare l’iter di insediamento della nuova amministrazione comunale e definire il calendario istituzionale dei primi adempimenti del nuovo mandato.