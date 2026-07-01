Fisciano presenta Summer in Fisciano 2026: tre mesi di eventi tra cultura, musica e spettacolo

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Presentato il cartellone estivo del Comune: tre mesi di appuntamenti tra cultura, musica, spettacolo, tradizioni e iniziative per tutte le età.

Il Comune di Fisciano ha presentato ufficialmente “Summer in Fisciano 2026”, il calendario degli eventi che accompagnerà cittadini e visitatori nei mesi di luglio, agosto e settembre con un ricco programma dedicato a cultura, musica, spettacolo, ambiente, sport, tradizioni e momenti di aggregazione.

La presentazione si è svolta presso l’Aula Consiliare del Comune alla presenza del Sindaco Vincenzo Sessa, dell’Assessore agli Eventi Teresa D’Auria, del Presidente della Pro Loco di Fisciano Donato Aliberti e di Maurizio Tramontano, responsabile del settore comunale che coordina l’organizzazione tecnica del programma.

L’edizione 2026 propone un calendario ricco di iniziative distribuite lungo tutta l’estate grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, Pro Loco, Fisciano Sviluppo, Università degli Studi di Salerno e numerose realtà del territorio.

Un’estate pensata per tutta la comunità

Ad aprire la conferenza è stata l’Assessore Teresa D’Auria, che ha evidenziato il valore del lavoro condiviso alla base del cartellone estivo.

«Anche quest’anno presentiamo un programma ricco e articolato, capace di coniugare gli appuntamenti storici del territorio con nuove iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. Un’attenzione particolare è stata riservata ai bambini, alle famiglie e ai giovani. Tutto questo è possibile grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, una risorsa fondamentale per la nostra comunità.»

Il Presidente della Pro Loco di Fisciano, Donato Aliberti, ha illustrato gli appuntamenti organizzati dall’associazione all’interno della programmazione estiva.

«La Pro Loco sarà protagonista di numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio. Dalla Giornata Nazionale delle Pro Loco alle attività rivolte a famiglie e bambini, fino agli incontri culturali e alle visite guidate, continueremo a promuovere occasioni di partecipazione e crescita della comunità.»

Sinergia tra istituzioni e territorio

A chiudere gli interventi è stato Maurizio Tramontano, che ha sottolineato il lavoro svolto dagli uffici comunali nella costruzione del programma.

«Summer in Fisciano è il risultato di un’importante attività di programmazione e della collaborazione tra Amministrazione comunale, uffici, associazioni e istituzioni del territorio. Nonostante le difficoltà che caratterizzano gli enti locali, siamo riusciti a realizzare un calendario ampio e diversificato, capace di valorizzare cultura, turismo, enogastronomia e partecipazione. Ogni evento rappresenta un’opportunità di crescita per la comunità e per il territorio.»

Il calendario comprenderà appuntamenti storici del territorio, spettacoli, laboratori per bambini, cinema all’aperto, incontri con protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze locali e numerosi momenti di aggregazione distribuiti nelle diverse frazioni del Comune.

Con Summer in Fisciano 2026, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio, rafforzando il dialogo con il tessuto associativo locale e offrendo a cittadini e visitatori un’estate ricca di occasioni di incontro e socialità.