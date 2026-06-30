Mercato San Severino, al via “Nonni in forma”: ginnastica all’aperto per gli over 60

di adminbackup

Un’estate all’insegna del benessere per la terza età

Promuovere uno stile di vita attivo, favorire il benessere psicofisico e creare nuove occasioni di socializzazione. Con questi obiettivi il Comune di Mercato San Severino lancia “Nonni in forma”, un progetto dedicato alla cittadinanza over 60 che propone corsi di ginnastica dolce all’aperto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), prenderà il via il 6 luglio e proseguirà fino al 28 settembre 2026 nella cornice del Parco Boschetto, in via Emilio Coppola.

Sport e socialità immersi nel verde

Il programma è stato pensato per offrire agli anziani un percorso motorio adatto alle loro esigenze, con esercizi di ginnastica dolce finalizzati a migliorare mobilità, equilibrio e benessere generale.

Oltre all’attività fisica, il progetto punta anche a rafforzare la socializzazione e a contrastare l’isolamento, valorizzando gli spazi pubblici come luoghi di incontro e condivisione.

“Vogliamo prenderci cura dei nostri nonni, che rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità, offrendo loro occasioni per stare insieme all’aria aperta e migliorare la qualità della vita”, ha dichiarato il sindaco Antonio Somma.

Chi può partecipare

I corsi sono rivolti principalmente ai cittadini residenti a Mercato San Severino che abbiano compiuto 60 anni.

L’Amministrazione comunale ha previsto anche la possibilità di accogliere, con riserva, le domande presentate da persone di età compresa tra i 55 e i 59 anni. Le richieste saranno valutate in base all’eventuale disponibilità di posti e secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Come iscriversi

I moduli di iscrizione possono essere ritirati e riconsegnati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune. Ai fini dell’ammissione farà fede la data di protocollazione della domanda.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per vivere un’estate all’insegna del movimento, della salute e della socialità, promuovendo un invecchiamento attivo e una maggiore qualità della vita.