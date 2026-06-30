Salerno, uomo ferito con un’arma da taglio vicino alla stazione: indagini in corso

di adminbackup

Ferito un uomo nei pressi della stazione ferroviaria

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Salerno, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nella zona della stazione ferroviaria.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Indagini affidate alla Polizia di Stato

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti e nell’individuazionSalerno, Cronaca, Stazione ferroviaria, Polizia di Stato, Aggressione, Arma da taglio, Sicurezzae di eventuali responsabilità.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo e stanno valutando tutte le ipotesi investigative. Tra gli scenari al vaglio vi sarebbero sia un’aggressione mirata sia una lite degenerata, circostanze che dovranno essere chiarite dalle indagini.

Telecamere e testimonianze al vaglio

Per ricostruire quanto accaduto potrebbero risultare determinanti le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area della stazione ferroviaria, oltre alle eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver assistito all’accaduto.

Gli accertamenti proseguono per definire con precisione le cause dell’aggressione e identificare i responsabili.