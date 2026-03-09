Salerno, controlli straordinari della Polizia di Stato nelle zone della movida

di Marisa Fava

Nella giornata del 6 marzo 2026 la Polizia di Stato di Salerno ha svolto una vasta operazione ad alto impatto con servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dei fenomeni di illegalità.

L’attività ha interessato diverse aree della provincia, con particolare attenzione alle zone della movida, dove sono stati effettuati controlli mirati nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica.

Il servizio di controllo del territorio

Lo specifico servizio è stato svolto con l’impiego degli equipaggi dell’U.P.G.S.P., con il supporto di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

L’operazione era stata pianificata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno F.E., con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e prevenire fenomeni di illegalità.

I risultati dell’operazione

Nel corso delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:

128 persone controllate, di cui 51 con precedenti di polizia;

56 veicoli controllati;

1 attività commerciale sottoposta a controllo;

sequestro di 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi proseguirà anche nelle prossime settimane. La Polizia di Stato ha infatti confermato che i controlli sul territorio della provincia di Salerno saranno mantenuti costanti per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.