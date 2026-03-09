Salerno, controlli straordinari della Polizia di Stato nelle zone della movida
128 persone controllate, 56 veicoli verificati e sequestro di hashish durante i servizi straordinari di controllo del territorio.
Nella giornata del 6 marzo 2026 la Polizia di Stato di Salerno ha svolto una vasta operazione ad alto impatto con servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dei fenomeni di illegalità.
L’attività ha interessato diverse aree della provincia, con particolare attenzione alle zone della movida, dove sono stati effettuati controlli mirati nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica.
Il servizio di controllo del territorio
Lo specifico servizio è stato svolto con l’impiego degli equipaggi dell’U.P.G.S.P., con il supporto di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.
L’operazione era stata pianificata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno F.E., con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e prevenire fenomeni di illegalità.
I risultati dell’operazione
Nel corso delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:
- 128 persone controllate, di cui 51 con precedenti di polizia;
- 56 veicoli controllati;
- 1 attività commerciale sottoposta a controllo;
- sequestro di 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
L’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi proseguirà anche nelle prossime settimane. La Polizia di Stato ha infatti confermato che i controlli sul territorio della provincia di Salerno saranno mantenuti costanti per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.
ARTICOLO PRECEDENTE
Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina
ARTICOLO SUCCESSIVO