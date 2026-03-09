Salerno, espulso cittadino marocchino pluripregiudicato
L’uomo, detenuto per reati legati a droga, armi e ricettazione, è stato accompagnato in aeroporto per il rimpatrio nel Paese d’origine.
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino pluripregiudicato, attualmente detenuto.
L’operazione è stata condotta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, che ha dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria competente.
L’accompagnamento verso il rimpatrio
Il soggetto, detenuto per diversi reati tra cui stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato prelevato nella mattinata del 6 marzo dalla Casa Circondariale di Salerno.
Successivamente è stato accompagnato presso un aeroporto internazionale italiano, da dove è stato rimpatriato nel proprio Paese di origine.
Controlli sull’immigrazione irregolare
L’intervento rientra nelle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento disposti dall’Autorità giudiziaria e amministrativa.
La Questura di Salerno ha fatto sapere che l’attenzione sul territorio resterà alta, con attività mirate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.
ARTICOLO PRECEDENTE
Salerno, controlli straordinari della Polizia di Stato nelle zone della movida
ARTICOLO SUCCESSIVO
Salerno, vetrina in frantumi in viale Kennedy: colpito centro estetico