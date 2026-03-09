Salerno, vetrina in frantumi in viale Kennedy: colpito centro estetico

di Marisa Fava

Ancora un episodio di furto nella zona orientale della città. Nella notte un uomo ha mandato in frantumi la vetrina del centro estetico “Passion Beauty”, situato in viale Kennedy.

Secondo quanto riportato dall’emittente LiraTv, il malintenzionato avrebbe infranto la vetrina del negozio per introdursi all’interno dell’attività commerciale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto a mettere in sicurezza l’area.

L’allarme nebbiogeno

Da una prima ricostruzione degli investigatori, una volta entrato nel locale sarebbe scattato immediatamente il sistema di allarme nebbiogeno, che ha saturato l’ambiente di fumo rendendo difficile la permanenza all’interno del negozio.

Il sistema di sicurezza avrebbe quindi costretto l’uomo a fuggire rapidamente. Prima di dileguarsi, tuttavia, sarebbe riuscito a impossessarsi di alcuni oggetti presenti nel centro estetico.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per risalire all’autore del furto con scasso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione del responsabile.