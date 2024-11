Baronissi sotto assedio: furto in farmacia, ladri messi in fuga dal nebbiogeno

di Redazione ZON

L’ondata di furti nella Valle dell’Irno non accenna a fermarsi. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi è stata la farmacia San Francesco di Sava, in via Trinità a Baronissi. Nella notte tra martedì e mercoledì, come riportato stamattina sul quotidiano La Città, un gruppo di ladri è riuscito a introdursi nei locali dopo aver forzato la saracinesca con un flex, ma il loro piano è stato sventato dall’attivazione del sistema d’allarme e del nebbiogeno.

L’incursione, condotta da quattro persone, è avvenuta intorno alle 4 del mattino. I ladri, accecati dal fumo generato dall’antifurto, non sono riusciti a raggiungere le casse e si sono limitati a sottrarre un holter cardiaco, uno strumento per l’elettrocardiogramma. Dopo il furto, la gang si è data alla fuga a bordo di un’auto scura.

Un dettaglio inquietante riguarda quanto accaduto 24 ore prima. L’allarme della farmacia era già scattato, attivando l’intervento dei carabinieri e del personale della struttura. In quell’occasione sembrava trattarsi di un falso allarme, ma l’ipotesi degli inquirenti è che i ladri abbiano voluto “testare” il sistema di sicurezza prima del raid.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo, con i carabinieri impegnati nell’analisi delle immagini di videosorveglianza e nella raccolta di elementi utili per ricostruire l’accaduto.