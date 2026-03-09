Baronissi, doppio appuntamento con il Premio delle Arti

di Marisa Fava

Baronissi si prepara ad accogliere un doppio appuntamento dedicato alla cultura, ai giovani e alla valorizzazione delle arti nell’ambito della terza edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”, promosso da una realtà associativa del territorio attiva nel campo socio-culturale e musicale.

Il primo incontro è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, con un evento dal titolo “Sogni in cammino”. Protagonista dell’incontro sarà un top model internazionale della moda maschile che condividerà con i giovani presenti il proprio percorso umano e professionale.

Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla disciplina, alla resilienza, alla gentilezza e alla capacità di trasformare le fragilità in punti di forza, valori fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione.

L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo diretto con le nuove generazioni, invitandole a riconoscere la propria unicità e a costruire il futuro con autenticità e consapevolezza.

Il secondo appuntamento è previsto domenica 15 marzo 2026 alle ore 17.00, sempre nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, con la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti della terza edizione del Premio delle Arti.

Durante la serata saranno premiate le opere e gli autori che si sono distinti nelle diverse sezioni del concorso dedicate a testi teatrali, libri, arte, canzone e poesia.