Scuole sicure a Salerno, arrivano i metal detector nelle verifiche della Polizia Municipale

di Marisa Fava

Controlli più mirati e strumenti tecnologici per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici di Salerno. Il Comune ha infatti dotato la Polizia Municipale di due metal detector portatili da utilizzare nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”.

La misura rappresenta uno dei primi effetti concreti della direttiva congiunta emanata dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno per contrastare fenomeni di illegalità e violenza negli ambienti scolastici.

Due metal detector per la Polizia Municipale

L’amministrazione comunale ha formalizzato l’acquisto di due dispositivi palmari che saranno affidati agli agenti della Polizia Locale. Non si tratta di varchi fissi come quelli presenti negli aeroporti, ma di strumenti destinati a controlli selettivi e mirati.

L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire una maggiore tutela all’interno delle scuole senza compromettere la normale attività didattica.

Controlli a campione e su segnalazione

I metal detector non saranno utilizzati in modo sistematico su tutti gli studenti. I controlli verranno effettuati esclusivamente in presenza di specifiche criticità, segnalazioni o situazioni ritenute particolarmente sensibili.

L’intervento della Polizia Municipale sarà attivato in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza e, nella maggior parte dei casi, su richiesta dei dirigenti scolastici.

L’utilizzo dei dispositivi sarà affidato esclusivamente a personale formato, con procedure pensate per garantire la massima discrezione e limitare eventuali disagi agli studenti.

Il progetto “Scuole Sicure”

La decisione nasce dai tavoli di coordinamento svolti presso la Prefettura di Salerno, ai quali hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Asl, dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle Procure per i minorenni.

Al centro del confronto vi sono stati gli episodi di violenza registrati negli istituti scolastici e il ritrovamento, durante alcuni controlli effettuati nei mesi scorsi in provincia, di oggetti potenzialmente pericolosi come coltelli da cucina e coltelli a serramanico.

L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nelle scuole, favorendo un ambiente educativo più protetto per studenti, docenti e personale scolastico.