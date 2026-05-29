Scafati, arrestato con 260 grammi di cocaina e 13.500 euro in contanti
I Carabinieri hanno sequestrato droga, materiale per il confezionamento e denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio
I Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita nella giornata del 27 maggio nel comune dell’Agro nocerino-sarnese.
Secondo quanto reso noto dai militari dell’Arma, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
Sequestrati cocaina, marijuana e denaro contante
Nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri avrebbero rinvenuto circa 260 grammi di cocaina e circa 30 grammi di marijuana.
Oltre alla sostanza stupefacente, sarebbe stato sequestrato anche materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.
I militari hanno inoltre trovato e sottoposto a sequestro la somma di 13.500 euro in contanti, ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita.
L’arresto a Scafati
L’uomo, identificato dalle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.
Si ricorda che i provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari non implicano responsabilità definitive e che ogni persona sottoposta a procedimento penale deve essere considerata presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.
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