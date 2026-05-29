Battipaglia, cassette di meloni rovesciate allo svincolo: incidente sfiorato

di Marisa Fava

Momenti di paura questa mattina, venerdì 29 maggio, all’uscita dello svincolo di Battipaglia dell’Autostrada del Mediterraneo, dove alcune cassette di meloni, probabilmente perse da un camion in transito, si sono rovesciate sull’asfalto.

Il carico, finito improvvisamente sulla carreggiata, ha creato una situazione di forte pericolo per gli automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada.

Incidente sfiorato allo svincolo di Battipaglia

Secondo le prime informazioni, le cassette sarebbero cadute da un mezzo pesante che trasportava frutta. L’episodio avrebbe potuto provocare un tamponamento tra le auto in transito, costrette a rallentare e a evitare gli ostacoli presenti sull’asfalto.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei conducenti, non si sarebbero registrate conseguenze gravi. Solo l’abilità degli automobilisti avrebbe evitato che la situazione degenerasse in un incidente più serio.

Disagi e pericolo per gli automobilisti

La presenza dei meloni sulla strada ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione e momenti di apprensione per chi si trovava in zona.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della corretta messa in sicurezza dei carichi durante il trasporto, soprattutto lungo tratti stradali ad alta percorrenza come gli svincoli autostradali.