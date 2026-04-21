Trenitalia, modifiche alla circolazione tra Napoli e Salerno: tutte le date e le variazioni

di Marisa Fava

Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Salerno (via Monte del Vesuvio). Trenitalia ha comunicato variazioni al servizio nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026 per consentire interventi di manutenzione programmata.

I cambiamenti riguarderanno sia i treni a lunga percorrenza sia il trasporto regionale, con possibili variazioni di orario, modifiche di percorso e servizi sostitutivi su gomma.

Nel dettaglio, alcuni treni Alta Velocità delle tratte Reggio Calabria – Salerno – Milano Centrale/Torino Porta Nuova e i treni Intercity sulla direttrice Reggio Calabria/Battipaglia – Roma Termini subiranno variazioni, anche con anticipi in partenza e tempi di percorrenza più lunghi.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, alcuni collegamenti Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri/Paola/Cosenza saranno deviati sulla linea storica Napoli–Salerno, con modifiche agli orari e alle fermate.

Previsti inoltre servizi sostitutivi con autobus:

tra Salerno e Napoli Centrale in sostituzione del treno R 5346;

tra Salerno e Sarno/Cancello per alcune corse della relazione Caserta – Salerno.

I tempi di percorrenza dei bus potranno variare in base al traffico stradale e la disponibilità di posti potrebbe essere ridotta rispetto al servizio ferroviario. Non è consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici e animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.

I sistemi di vendita sono già aggiornati con le modifiche previste. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Trenitalia nella sezione Infomobilità o utilizzare l’app ufficiale.