Teatro Arbostella, gran finale di stagione con Sasà Palumbo e la commedia “Io, Alfredo e Valentina”

di Marisa Fava

Si avvia alla conclusione la XVIII stagione teatrale del Teatro Arbostella “Gino Esposito”, pronta a salutare il pubblico con uno degli spettacoli più attesi del cartellone curato da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo.

A chiudere la stagione sarà Sasà Palumbo, tra i protagonisti più apprezzati della scena partenopea, autore, attore e regista della compagnia Acis Il Sipario di Napoli. In scena la brillante commedia “Io, Alfredo e Valentina”, scritta da Oreste De Santis e diretta dallo stesso Palumbo.

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e quarantacinque minuti, conduce il pubblico in una girandola di equivoci e situazioni paradossali. Al centro della trama c’è Alfredo, migliore amico di Federico, alle prese con un amore tormentato per la misteriosa Valentina. Il continuo sfogo sentimentale darà origine a fraintendimenti sempre più esilaranti, coinvolgendo l’intero condominio tra sospetti e pettegolezzi.

La scenografia ricrea un ambiente domestico dinamico, animato da un continuo via vai di personaggi, perfetto per una commedia degli equivoci dal ritmo serrato. A guidare la scena è lo stesso Palumbo, capace di mantenere tempi comici efficaci e coinvolgenti.

Accanto a lui un cast affiatato composto da Antonella Romano, Stefania Quintavalle, Alberto Pagliarulo, Ciro De Luise, Franco Tortora, Rosa Cece, Luca Palumbo, Enrico Ricci, Nicola Somma ed Elisabetta Fulgione.

Le rappresentazioni si terranno nelle seguenti date:

25 e 26 aprile, 2-3-9-10 maggio

(sabato ore 20:45, domenica ore 19:15).

In occasione dell’ultimo appuntamento, sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento alla stagione 2026/2027, versando un acconto pari alla metà del costo della tessera (110 euro) direttamente al botteghino.