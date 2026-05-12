Incidente nella Galleria Monte Pergola sul raccordo Salerno-Avellino: tre feriti

di Marisa Fava

Coinvolte tre autovetture nel territorio comunale di Solofra. Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia Stradale e personale Anas

Paura nella tarda serata di ieri lungo il Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio comunale di Solofra.

Secondo quanto riferito, nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, a bordo delle quali vi erano esclusivamente i rispettivi conducenti. Una delle auto coinvolte era alimentata a GPL.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118.

I tre automobilisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e negli adempimenti di competenza.

Viabilità temporaneamente interrotta

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente.

Durante le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza, la Galleria Monte Pergola è stata temporaneamente chiusa al traffico fino all’una circa della notte tra lunedì e martedì.