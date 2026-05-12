Nuovi scuolabus ecologici a Mercato San Severino: il Comune ammesso al bando regionale

di Marisa Fava

Via libera alla graduatoria della Regione Campania per l’assegnazione di mezzi eco-sostenibili destinati al trasporto scolastico

La Città di Mercato San Severino è tra i Comuni campani ammessi alla graduatoria regionale per l’assegnazione di nuovi scuolabus ecologici destinati al servizio di trasporto scolastico.

L’ammissione arriva a seguito della valutazione positiva dell’istanza presentata dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dalla Regione Campania.

Si tratta del passaggio preliminare alla seconda fase della procedura, che riguarderà la ripartizione delle risorse economiche e la successiva assegnazione dei nuovi mezzi di trasporto eco-sostenibili.

Trasporto più sostenibile e sicuro

L’obiettivo dell’iniziativa regionale è quello di aumentare gli standard di sostenibilità ambientale, comfort e sicurezza del trasporto scolastico, migliorando al tempo stesso l’offerta della mobilità pubblica extraurbana.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 10 milioni di euro e sono destinate ai Comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 30.000 abitanti.

«La ricaduta positiva per il nostro territorio potrà riguardare l’estensione della platea di beneficiari del servizio di trasporto scolastico ed un conseguente disincentivo all’uso della propria auto da parte delle famiglie» ha dichiarato il sindaco Antonio Somma.

Secondo il primo cittadino, il potenziamento del servizio potrà rappresentare un aiuto concreto soprattutto per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e devono quotidianamente conciliare tempi scolastici e professionali.