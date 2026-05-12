Salerno, cadono calcinacci dal Faro della Giustizia: area transennata

di Marisa Fava

Intervento dei Vigili del Fuoco nella zona della Cittadella Giudiziaria dopo il distacco di pezzi di marmo dalla struttura

Momenti di preoccupazione nella notte a Salerno, dove si sono verificati distacchi di calcinacci e frammenti di marmo dal cosiddetto Faro della Giustizia, la struttura che svetta nell’area della Cittadella Giudiziaria.

Il cedimento, avvenuto durante le ore notturne, non ha provocato feriti. La zona, infatti, risulta particolarmente frequentata durante il giorno da cittadini, avvocati, magistrati e personale diretto agli uffici del tribunale.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dal distacco.

L’accaduto è stato segnalato anche all’ufficio comunale competente per la pubblica incolumità. Successivamente, in collaborazione con il personale del Comune, l’area è stata transennata in attesa dei necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Preoccupazione per lo stato della struttura

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni del Faro della Giustizia, opera pubblica simbolo della Cittadella Giudiziaria salernitana, esposta nel tempo all’azione degli agenti atmosferici.

Fortunatamente il cedimento si è verificato in un orario con scarsa presenza di persone, evitando conseguenze ben più gravi.