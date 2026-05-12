Playoff Salernitana-Casertana, corse supplementari della metro dopo il derby dell’Arechi

di Marisa Fava

Trenitalia potenzia il servizio metropolitano Salerno-Arechi in occasione della sfida playoff in programma mercoledì sera

In occasione del derby playoff tra Salernitana e Casertana, in programma domani, mercoledì 13 maggio, allo stadio Arechi, Trenitalia ha annunciato il potenziamento del servizio della metropolitana Salerno-Arechi.

La partita avrà inizio alle ore 20:45 e, per agevolare il deflusso dei tifosi al termine dell’incontro, saranno garantite corse supplementari del servizio ferroviario metropolitano.

Gli orari dei treni

Secondo quanto comunicato da Trenitalia:

l’ultimo treno da Salerno verso la fermata Arechi partirà alle ore 23:05 ;

verso la fermata partirà alle ore ; l’ultimo treno dalla fermata Arechi verso Salerno è previsto alle ore 23:35.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti Biglietteria e Assistenza Trenitalia.