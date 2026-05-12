12 Maggio 2026 - 13:03
Playoff Salernitana-Casertana, corse supplementari della metro dopo il derby dell’Arechi
Trenitalia annuncia il potenziamento del servizio ferroviario metropolitano per la sfida playoff all’Arechi
Trenitalia potenzia il servizio metropolitano Salerno-Arechi in occasione della sfida playoff in programma mercoledì sera
In occasione del derby playoff tra Salernitana e Casertana, in programma domani, mercoledì 13 maggio, allo stadio Arechi, Trenitalia ha annunciato il potenziamento del servizio della metropolitana Salerno-Arechi.
La partita avrà inizio alle ore 20:45 e, per agevolare il deflusso dei tifosi al termine dell’incontro, saranno garantite corse supplementari del servizio ferroviario metropolitano.
Gli orari dei treni
Secondo quanto comunicato da Trenitalia:
- l’ultimo treno da Salerno verso la fermata Arechi partirà alle ore 23:05;
- l’ultimo treno dalla fermata Arechi verso Salerno è previsto alle ore 23:35.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti Biglietteria e Assistenza Trenitalia.