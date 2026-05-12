Premio Leonardo, si ferma alla nona edizione: stop alla rassegna dedicata a scienza e divulgazione

di Marisa Fava

La manifestazione salernitana si interrompe per mancanza di sovvenzioni. Vincensi: «Decisione dolorosa ma necessaria»

Non ci sarà la decima edizione del Premio Leonardo. Dopo nove anni di attività, la rassegna salernitana dedicata al dialogo tra scienza, divulgazione e comunicazione si ferma, almeno per il momento.

La decisione, maturata nelle ultime settimane, è legata alla mancanza di risorse economiche e all’assenza delle condizioni necessarie per garantire il livello qualitativo che negli anni ha caratterizzato la manifestazione.

Nato con l’obiettivo di raccontare la scienza in maniera accessibile e coinvolgente, il Premio Leonardo ha portato a Salerno numerosi protagonisti del panorama culturale e scientifico nazionale, diventando negli anni un punto di riferimento per la divulgazione.

Nove anni tra cultura, scienza e spettacolo

Nel corso delle sue nove edizioni, il Premio ha ospitato scienziati, divulgatori, artisti, esploratori e volti noti del mondo della televisione e della cultura.

Tra gli ospiti dell’ultima edizione figuravano il geologo e mineralogista Luca Bindi, la giornalista Licia Colò, l’astrofisico e divulgatore Adrian Fartade, l’attrice e creator Angelica Massera e l’imprenditore Biagio Crescenzo, con la conduzione affidata a Paola Saluzzi e Pino Strabioli.

Nel 2024, invece, il Premio Leonardo aveva accolto personalità come Giancarlo Giannini e l’esploratore marittimo Alberto Luca Recchi, con la partecipazione di Alba Parietti.

Tra i momenti più significativi dell’ultima edizione anche il riconoscimento alla memoria dedicato a Totò, ritirato dalla nipote Elena Anticoli De Curtis.

Le parole di Nino Vincensi

«Non è una scelta che avremmo voluto fare, ma è una decisione presa con senso di responsabilità. Il Premio Leonardo ha sempre puntato su qualità, contenuti e rispetto del pubblico: condizioni che oggi, senza adeguate sovvenzioni, non riusciamo più a garantire» ha dichiarato l’ideatore della manifestazione, Nino Vincensi.

Vincensi ha poi sottolineato la speranza che lo stop possa rappresentare soltanto una pausa temporanea:

«Mi auguro che questo non sia un addio definitivo, ma solo una pausa: perché progetti come questo meritano di continuare a vivere».

Il futuro del Premio Leonardo resta dunque sospeso, ma il percorso costruito in questi anni continua a rappresentare un patrimonio culturale importante per la città di Salerno e per il pubblico che ha seguito la manifestazione nel corso delle sue nove edizioni.