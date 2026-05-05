Mercato San Severino, torna la Festa dello Sport: terza edizione il 31 maggio
Aperte le adesioni per associazioni ed enti: scadenza fissata all’11 maggio
Mercato San Severino celebra lo sport con la III edizione della Festa dello Sport, in programma il prossimo 31 maggio 2026.
L’iniziativa rappresenta una vetrina dedicata alla valorizzazione del patrimonio sportivo del territorio, coinvolgendo associazioni ed enti di promozione nelle diverse discipline, sia amatoriali che agonistiche.
Come partecipare
Le associazioni e gli enti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza con la dicitura “Adesione partecipazione alla III Edizione Festa dello Sport” entro e non oltre l’11 maggio.
La domanda è disponibile sul sito del Comune oppure in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
La documentazione potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano, in busta chiusa, presso l’URP.
Orari URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto:
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30
- Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30
L’evento si propone come un momento di condivisione e promozione dei valori dello sport, coinvolgendo l’intera comunità.