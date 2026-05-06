Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca
Lo scalo Costa d’Amalfi si prepara al rilancio: dal 22 maggio i voli Aeroitalia, da luglio nuove rotte turistiche
L’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi si prepara a una nuova fase di crescita. Con il Terminal Aviazione Generale ormai vicino al completamento e il rafforzamento del piano voli, lo scalo salernitano punta a consolidare il proprio ruolo strategico per il territorio.
La nuova struttura, caratterizzata da linee moderne ed essenziali, prevede cinque ingressi indipendenti pensati per gestire al meglio i flussi e garantire privacy e funzionalità. Un intervento che rappresenta uno dei passaggi più significativi nel percorso di rilancio dell’aeroporto.
Dal 22 maggio i voli Aeroitalia da Salerno
Accanto ai lavori infrastrutturali, prende forma anche il piano operativo. Dal 22 maggio partiranno i collegamenti di Aeroitalia, che avrà base proprio presso l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.
Il programma prevede 19 frequenze settimanali verso alcune importanti destinazioni italiane: Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste.
Da luglio nuove rotte per le mete turistiche
A partire da luglio, il network sarà ulteriormente ampliato con collegamenti verso alcune delle località turistiche più richieste del Mediterraneo. Tra le destinazioni annunciate figurano Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca.
Il progetto procede dunque su un doppio binario: da un lato il completamento delle infrastrutture, dall’altro l’ampliamento delle rotte. Un percorso condiviso anche nel corso del recente incontro tra Gesac, Aeroitalia e Confindustria Salerno, con l’obiettivo di trasformare lo scalo in un volano economico stabile per la provincia e per l’intera Campania.
La sfida, ora, riguarda i tempi e la capacità di rendere operativo il nuovo assetto. Il terminal è vicino al completamento, i voli hanno già una data: Salerno attende il suo decollo definitivo.
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