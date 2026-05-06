Traffico di droga, maxi operazione tra Salerno e Lazio: arresti e sequestri
Operazione della Guardia di Finanza all’alba: coinvolte cinque province, sequestri per oltre 780mila euro
Maxi operazione antidroga all’alba tra Campania e Lazio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sono entrati in azione nelle prime ore di oggi, dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione criminale.
L’attività ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, con interventi coordinati finalizzati a smantellare un presunto sodalizio dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Le accuse
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati farebbero parte di un’associazione per delinquere attiva nel traffico di droga. Nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti restrittivi, con esecuzione di misure cautelari in carcere.
Sequestri per oltre 780mila euro
Parallelamente agli arresti, i finanzieri stanno eseguendo anche un sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo superiore a 780mila euro.
Il provvedimento è stato disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero, nell’ambito della stessa operazione investigativa.
Le attività sono tuttora in corso e potrebbero emergere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.
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