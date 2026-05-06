Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauro
Scontro nei pressi delle Fonderie Pisano, sul posto Polizia Locale e Strade Sicure
Incidente stradale a Salerno nella zona orientale della città. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato in via dei Greci, nei pressi delle Fonderie Pisano.
Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione, provocando il ferimento del centauro.
Ferito il motociclista
Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.
Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma l’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.
Intervento delle autorità
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.
Presenti anche gli operatori del programma Strade Sicure, che hanno contribuito alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.
Possibili rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato durante le operazioni di soccorso.
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