Salerno, auto in fiamme sul Corso Garibaldi: traffico in tilt
Veicolo in fiamme nei pressi delle Poste Centrali, intervento di Polizia Municipale e Strade Sicure
Momenti di tensione questa mattina nel centro di Salerno. Un’auto è improvvisamente andata a fuoco lungo Corso Garibaldi, nei pressi delle Poste Centrali, causando disagi alla circolazione.
Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli operatori addetti alla sicurezza.
Traffico in tilt in centro
L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con rallentamenti e code lungo uno degli assi principali del centro.
La presenza del veicolo in fiamme ha reso necessario mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico per evitare ulteriori rischi.
L’intervento delle autorità
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il personale di Strade Sicure, impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e nel ripristino della normale circolazione.
Al momento non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.
ARTICOLO PRECEDENTE
Traffico di droga, maxi operazione tra Salerno e Lazio: arresti e sequestri
ARTICOLO SUCCESSIVO
Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauro