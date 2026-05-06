Salerno, auto in fiamme sul Corso Garibaldi: traffico in tilt

di Marisa Fava

Momenti di tensione questa mattina nel centro di Salerno. Un’auto è improvvisamente andata a fuoco lungo Corso Garibaldi, nei pressi delle Poste Centrali, causando disagi alla circolazione.

Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli operatori addetti alla sicurezza.

Traffico in tilt in centro

L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con rallentamenti e code lungo uno degli assi principali del centro.

La presenza del veicolo in fiamme ha reso necessario mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico per evitare ulteriori rischi.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il personale di Strade Sicure, impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e nel ripristino della normale circolazione.

Al momento non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.