Incidente tra auto e camion a Battipaglia: rallentamenti alla circolazione
Scontro lungo la Strada Statale 18, intervento della Polizia Municipale
Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo un tratto della Strada Statale 18, nel territorio di Battipaglia, dove si è verificato un incidente stradale che ha causato rallentamenti alla viabilità.
Secondo una prima ricostruzione, una vettura e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in una collisione avvenuta nei pressi di un distributore di carburanti. A seguito dell’impatto, l’auto avrebbe terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.
Intervento delle forze dell’ordine
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a gestire la circolazione, garantendo la sicurezza dell’area.
Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti sono in corso.
