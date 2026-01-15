Incidente tra auto e camion a Battipaglia: rallentamenti alla circolazione

di Marisa Fava

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo un tratto della Strada Statale 18, nel territorio di Battipaglia, dove si è verificato un incidente stradale che ha causato rallentamenti alla viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in una collisione avvenuta nei pressi di un distributore di carburanti. A seguito dell’impatto, l’auto avrebbe terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a gestire la circolazione, garantendo la sicurezza dell’area.

Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti sono in corso.