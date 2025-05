Eboli, collisione tra moto e auto: indagini in corso sulla dinamica

di Redazione ZON

Grave incidente a Eboli ieri sera, intorno alle 21, all’incrocio tra le vie Padre Pio e Gonzaga. Un motociclista è stato trasferito in ospedale, in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini. L’uomo si sarebbe scontrato con un’auto. Rilievi e verifiche sono state svolte dalla polizia municipale.

Fonte: SalernoToday