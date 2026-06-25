Baronissi celebra i 30 anni di Musica.in: tre decenni di educazione, talento e comunità

di Danilo Iammancino

Trent’anni di musica, educazione e crescita condivisa. Baronissi celebra il prestigioso traguardo raggiunto da Musica In, una realtà che nel corso degli anni è diventata molto più di una semplice scuola di musica: un luogo capace di accompagnare bambini, ragazzi e giovani nel loro percorso umano e artistico.

Nata come una piccola iniziativa locale, Musica In rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio. Ogni anno decine di nuovi allievi si avvicinano al mondo della musica attraverso lezioni, laboratori e attività corali che trasformano ogni esperienza in un’occasione di crescita personale.

La musica come esperienza condivisa

A Musica In la musica non è mai soltanto tecnica o studio individuale. È ascolto, collaborazione e condivisione. È la capacità di respirare insieme, costruendo armonie che diventano metafora della vita di gruppo.

Nel corso dei suoi trent’anni di attività, la scuola ha contribuito a creare una comunità nella quale il talento individuale trova valore solo quando diventa parte di un progetto collettivo.

Il Coro Junior e il Teen Chorus

Tra le esperienze più significative spiccano il Coro Junior e il Teen Chorus, due percorsi che hanno formato intere generazioni di giovani cantori.

Il Coro Junior accompagna i più piccoli alla scoperta della musica attraverso il gioco, la creatività e l’entusiasmo, mentre il Teen Chorus rappresenta un vero laboratorio di responsabilità, collaborazione e crescita personale.

Le esibizioni dei due cori sono diventate negli anni appuntamenti molto attesi dalla comunità, capaci di coinvolgere cittadini e famiglie in momenti di forte partecipazione emotiva.

Un progetto educativo oltre la musica

Musica In non rappresenta soltanto un percorso artistico, ma una vera esperienza educativa. Qui si impara a cantare, ma soprattutto a collaborare, rispettare gli altri, condividere responsabilità e mettere il proprio talento al servizio del gruppo.

In una società sempre più frenetica, la scuola continua a rappresentare uno spazio in cui le emozioni trovano voce e dove la bellezza diventa uno strumento di crescita personale.

Il grazie di un’intera comunità

Il trentesimo anniversario assume così un significato che va oltre la semplice ricorrenza. È il ringraziamento di Baronissi verso una realtà che ha saputo evolversi senza perdere la propria identità.

È il grazie delle famiglie che hanno visto crescere i propri figli, dei ragazzi che hanno scoperto il valore della propria voce e di tutti coloro che, in questi trent’anni, hanno trovato in Musica.in una seconda casa.

Tre decenni di musica che continuano ancora oggi a raccontare una storia fatta di passione, educazione e comunità.