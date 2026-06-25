VINCE CHI DONA: Gara di solidarietà tra cittadini

di Redazione ZON

L’iniziativa dell’Associazione GINA in programma sabato 27 giugno con Avis e U.S. Salernitana 1919 per la donazione di sangue.

La donazione di sangue dura circa 10 minuti, 600 secondi del nostro tempo che possono salvare la vita a qualcuno. L’Associazione GINA – Grandi Idee Nascono Amando – lo ha scoperto in una situazione di emergenza quando a Francesco Ginese si è recisa l’aorta. Serviva sangue, in fretta, e il sangue scarseggiava.



Da qui l’obiettivo di GINA: sensibilizzare i giovani potenziali donatori. Un gesto alla portata di tutti e cruciale, date le previsioni di una progressiva riduzione dei donatori a causa dell’invecchiamento della popolazione italiana.

DOVE E COME

I ragazzi dell’Associazione, in collaborazione con Avis e U.S. Salernitana 1919, invitano tutti a donare sabato 27 giugno presso la sede Avis, in Via Pio XI, dalle ore 8.00 alle ore 10.30 (parcheggio gratuito).

PRENOTATI

Per organizzare al meglio la tua donazione o per ricevere assistenza e prenotare il tuo posto, puoi utilizzare i canali ufficiali dell’associazione:

• Telefono/WhatsApp: +39 393 4358949

• Email: [email protected]

• Instagram: Contatta la pagina ufficiale Grandi Idee Nascono Amando

IL SOSTEGNO DELLA U.S. SALERNITANA 1919

Da cinque anni, in occasione delle due raccolte annuali, la U.S. Salernitana 1919 rinnova il prezioso sostegno all’iniziativa donando una maglia ufficiale granata. Un gesto di sensibilità che testimonia la vicinanza del club alle attività solidali del territorio.



Quest’anno l’onore di contribuire alla causa è affidato a Kees de Boer, che ha messo a disposizione la propria maglia ufficiale. Il cimelio sarà sorteggiato tra tutti i partecipanti alla donazione, offrendo un motivo in più per sostenere questa importante iniziativa.

L’ASSOCIAZIONE GINA nasce a seguito della scomparsa di Francesco Ginese, detto “Gina”, nel giugno 2019. La voglia di non arrendersi, nemmeno di fronte alla morte, ci ha spinto a convertire un tragico evento in un grido di speranza, così che l’animo buono di Gina possa continuare a ispirare noi e chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo tramite atti concreti di integrazione, solidarietà e divertimento.



Siamo molti, di ogni età, distinti da diversi percorsi di studio, interessi e attività lavorative e vogliamo metterci a disposizione della comunità per provare, tutti insieme, a renderla migliore. L’Associazione Grandi Idee Nascono Amando vuole fare del bene tramite piccoli gesti quotidiani alla portata di tutti.

🗓️Per prenotazioni: Rosaria WhatsApp +393934358949,

📱Ig @associazionegina

📧email [email protected],